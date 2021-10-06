Исполняющим обязанности ректора МГТУ имени Баумана назначен Михаил Гордин

Исполняющим обязанности ректора МГТУ имени Баумана назначен бывший гендиректор Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова Михаил Гордин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

В соответствии с приказом министерства Гордин вступит в должность 7 октября.

Михаил Гордин родился в 1969 году. В 1993 году он окончил МГТУ имени Баумана, после чего работал в различных коммерческих структурах. В 2016 году был назначен гендиректором Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова.

Ранее глава кафедры МГТУ имени Баумана, заместитель генерального директора по технологическому развитию государственного научного центра НАМИ Владимир Серебренный занял пост временно исполняющего обязанности ректора МГТУ "Станкин".