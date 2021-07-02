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18:16

Врио ректора ВШЭ назначен ректор ДВФУ Никита Анисимов

образование город

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Временно исполняющим обязанности ректора ВШЭ назначен руководитель Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"С сегодняшнего дня исполняющим обязанности ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" назначен Никита Юрьевич Анисимов", – отметил глава ведомства.

Ранее ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов покинул свой пост. Сообщалось, что он станет научным руководителем университета.

Также стало известно, что Владимир Путин наградил Кузьминова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ярослав Кузьминов возглавлял ВШЭ с 1992 года.

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