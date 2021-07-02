Путин наградил бывшего ректора ВШЭ орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Владимир Путин наградил бывшего ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

"Президент своим указом наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Ярослава Кузьминова", – говорится в сообщении.

1 июля стало известно о том, что Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ. Как рассказали в пресс-службе вуза, теперь он станет научным руководителем университета.

Кузьминов возглавлял ВШЭ с 1992 года.

