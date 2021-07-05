Владимир Серебренный занял пост врио ректора МГТУ "Станкин"

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Глава кафедры МГТУ имени Баумана, заместитель генерального директора по технологическому развитию государственного научного центра НАМИ Владимир Серебренный занял пост временно исполняющего обязанности ректора МГТУ "Станкин". Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

Его полномочия начинают действовать с 6 июля 2021 года.

Ректор СТАНКИН Елена Катаева скончалась в январе из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Тогда проректор Андрей Пинчук был назначен врио ректора.

Ранее экс-руководитель Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов был назначен новым ректором Высшей школы экономики. Известно, что постановление о назначении Анисимова подписал премьер-министр Михаил Мишустин.