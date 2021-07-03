Никита Анисимов назначен новым ректором ВШЭ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Экс-руководитель Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов назначен новым ректором Высшей школы экономики. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Новым ректором Высшей школы экономики стал Никита Анисимов", – говорится в публикации.

Известно, что постановление о назначении Анисимова подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Анисимов был назначен временно исполняющим обязанности ректора ВШЭ. Об этом сообщал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

До этого ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов покинул свой пост. Сообщалось, что он станет научным руководителем университета.

Также стало известно, что Владимир Путин наградил Кузьминова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ярослав Кузьминов возглавлял ВШЭ с 1992 года.