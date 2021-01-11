Названа причина смерти ректора МГТУ "Станкин" Елены Катаевой

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Ректор Московского государственного технологического университета "Станкин" Елена Катаева скончалась из-за осложнений от COVID-19, сообщили в пресс-службе вуза.

"Скончалась от последствий коронавируса", – говорится в сообщении.

В учебном заведении также сообщили, что о болезни ректора стало известно в декабре.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выразил соболезнования родным и близким Катаевой. Он отметил, что Елена Георгиевна была примером уникального, многогранного человека, добившегося успеха как в технических, так и гуманитарных науках.