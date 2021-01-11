Умер известный психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов

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На 83-м году жизни скончался известный психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов, рассказали в основанном им Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

"Михаил Викторович скончался в Москве после продолжительной болезни. Точная причина его смерти пока не известна. О времени и месте прощания с нашим руководителем будет сообщено позднее", – приводит ТАСС сообщение организации.

Михаил Виноградов родился в 1938 году в Москве. Он обучался в Первом московском медицинском институте. После работал в институте судебной психиатрии, в военном институте.

Виноградов занимался изучением психологического описания преступников. Он сотрудничал с Общественной палатой при президенте РФ, а также консультировал совет МВД Российской Федерации и общественный совет ФСБ.

Психиатр выступал экспертом проекта "Битва экстрасенсов" на ТНТ.