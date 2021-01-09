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Политика

11:25

Умер заразившийся коронавирусом первый замгубернатора ХМАО Бухтин

утраты власть политика

Фото: ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов

На 61-м году жизни в Москве скончался первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Геннадий Бухтин. Уточняется, что в столице он проходил лечение от коронавируса. Об этом заявила директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова.

"Бухтин умер сегодня в Москве в больнице. Он там лечился от коронавируса. Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний", – приводит ТАСС слова Шумаковой.

Собеседница агентства добавила, что родственники Бухтина также находятся в столице.

Ранее СМИ сообщали, что заместитель губернатора был госпитализирован в московскую клинику из-за ухудшения здоровья в начале декабря. У него диагностировали коронавирус.

Геннадий Бухтин родился 10 мая 1960 года в Невельске Сахалинской области. В правительстве Югры он занимался вопросами госимущества, госзаказа, труда и занятости, экономики и финансов.

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