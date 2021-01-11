Умерла ректор МГТУ "Станкин" Елена Катаева

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В возрасте 64 лет скончалась ректор Московского государственного технологического университета "Станкин" Елена Катаева. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки.

В вузе также подтвердили кончину Катаевой.

Соболезнования родным и близким погибшей выразил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Елена Георгиевна была примером уникального, многогранного человека, добившегося успеха как в технических, так и гуманитарных науках. Талантливый педагог и мудрый наставник, за годы работы в университете Елена Катаева внесла большой вклад в развитие высшего образования, традиций подвижничества и высокого служения государственным интересам", – привели в пресс-службе слова министра.

Он добавил, что Катаева останется в памяти коллег и друзей человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства.

Елена Катаева родилась в 1956 году в Ленинграде. С 1979 года она работала в Ленинградском политехническом институте имени Калинина в должности преподавателя кафедры "Автоматика и вычислительная техника".

В мае 2018 года Катаева была назначена ректором МГТУ "Станкин".

