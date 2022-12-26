Деды Морозы спустились к пациентам с крыши Морозовской детской больницы в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пятьдесят московских спасателей в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши Морозовской детской больницы, чтобы поздравить пациентов с наступающим праздником. Об этом комплекс городского хозяйства столицы сообщает в своем телеграм-канале.

"Доброй традиции дарить праздничное настроение тем, кто в преддверии любимого зимнего праздника оказался в больнице, уже 9 лет", – отмечается в сообщении.

Деды Морозы высадились на крыши двух корпусов больницы. После этого они спустились вниз с помощью альпинистского снаряжения и заглянули в окна к детям. Роли волшебников исполнили спасатели пожарно-спасательного центра, Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и Московского авиационного центра.

Компанию им составили Снегурочки, которыми на один день стали 10 психологов пожарно-спасательного центра. Они поприветствовали детей с пожарных подъемников.

Также в рамках фестиваля добрых дел "Зима в Морозовке" маленькие пациенты смогли посетить новогоднее представление и увидеть шествие праздничных персонажей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечту 12-летней Ники Хоронжевской из Химок в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Сообщается, что девочка хотела поплавать с дельфинами. Также Владимир Путин в рамках проекта пообещал исполнить мечту восьмилетнего мальчика из Запорожской области о поездке в Крым и визите в дом Деда Мороза.

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