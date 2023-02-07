Собянин вручил премии Москвы в области физкультуры и спорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил премии Москвы лауреатам 2022 года в области физической культуры и спорта. Мероприятие состоялось в преддверии Дня зимних видов спорта в Белом зале мэрии Москвы.

"Поздравляю вас с заслуженными наградами – с премиями города Москвы в области спорта. Очень сложно завоевать такую премию в Москве, где огромная конкуренция, огромное количество коллективов мирового уровня, которые доказали свой успех на Олимпийских играх, на прошедших Олимпийских играх, на международных соревнованиях, и просто работая с детьми, со спортсменами, с населением города Москвы", – обратился Собянин к присутствующим в зале.

В ходе церемонии мэр пожелал лауреатам успехов, здоровья, спортивного долголетия, а также выразил благодарность за упорную работу.

Лауреатами премии, в том числе стали:

тренер Московской академии фигурного катания на коньках Сергей Доброскоков (его воспитанники стали победителями первенства мира среди юниоров, призерами чемпионата Европы, победителями первенства России и других соревнований);

заслуженный мастер спорта России по прыжкам в воду Светлана Тимошинина;

золотая медалистка Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы баскетболистка Татьяна Овечкина;

Общее число спортсменов, получивших премии, составило 25 человек. Всего за минувший период награды были удостоены 184 человека.

Премии в области физической культуры и спорта ежегодно вручают в Москве с 2003 года. В 2017 году сумму премий увеличили до одного миллиона рублей. В случае присуждения премии коллективу, она делится между участниками поровну.

День зимних видов спорта отмечается с 2015 года по инициативе Олимпийского комитета России. Он проходит в первые выходные после 7 февраля – даты открытия XXII Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Ранее Собянин вручил премии Москвы 2022 года в области журналистики. Церемония награждения состоялась в День российской печати. В ходе церемонии мэр обратил внимание, что в критические моменты роль журналистов становится определяющей и даже ключевой.



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