Путин с лидерами СНГ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

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Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Глава государства проследовал в Александровский сад в сопровождении лидеров стран СНГ. Среди них президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и премьер Армении.

Солдаты Кремлевского полка от имени лидеров возложили цветы к стелам городов-героев в Александровском саду.

Ранее парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершился на Красной площади. В праздничном шествии приняли участие более 10 тысяч военнослужащих. Также были задействованы 125 единиц современного вооружения и военной техники. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков.

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он заявил, что против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность.