Парад Победы завершился в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершился на Красной площади. В конце торжественного мероприятия прозвучала песня "Победа".

В праздничном шествии приняли участие более 10 тысяч военнослужащих. Также были задействованы 125 единиц современного вооружения и военной техники. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков.

Парады в честь 9 Мая организовали в 28 российских городах. Всего в них приняли участие более 55 тысяч человек и порядка 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

В этом году в России не состоится традиционное очное шествие "Бессмертного полка". Сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева рассказала, что все желающие могут разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения. Как она пояснила, акцент на том, что портреты вокруг нас в течение всего дня.



"Автопробег Победы" прошел в столице 26 апреля