ФСБ рассекретила архив с документами о фальсификации "Катынского дела"

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Управление ФСБ по Смоленской области рассекретило архивные документы о преступлениях, совершенных нацистами на территории региона в годы Великой Отечественной войны. В числе материалов, переданных в госархив новейшей истории Смоленской области, – документы о казнях поляков и фальсификации германскими спецслужбами "Катынского дела". Об этом сообщает ТАСС.

Копии документов поступили в архив в рамках проекта "Без срока давности". Он включает в себя различные справки, специальные сообщения и разведданные контрразведки СМЕРШ, датированные 1944–1945 годами.

Среди них – протоколы допросов служивших у немецких оккупантов поляков, а также члена комиссии по расследованию убийства польских офицеров в Катынском лесу Болеслава Смектала.

Ранее управление ФСБ по Республике Крым рассекретило архивные документы о репрессиях нацистских оккупантов на полуострове в годы войны. Среди них оказались сведения о преступлениях немецко-румынских спецслужб, карательных органов и военных частей.