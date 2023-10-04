Москва онлайн покажет выступление ректора МГУ Виктора Садовничего на фестивале "НАУКА 0+"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

6 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть церемонию открытия Всероссийского фестиваля "НАУКА 0+", которая состоится в Фундаментальной библиотеке Московского государственного университета имени Ломоносова. С первой лекцией выступит ректор МГУ Виктор Садовничий.

Фестиваль "НАУКА 0+" будет проходить в столице до 8 октября в МГУ имени Ломоносова, РАН, парке "Зарядье", "Экспоцентре", в московских вузах, музеях и научных центрах. В фестивале традиционно примут участие известные отечественные и зарубежные ученые, они проведут лекции и мастер-классы на актуальные темы.

Смотрите прямую трансляцию 6 октября в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.