Напавшая на Надежду Кадышеву девушка заявила, что пыталась добыть эксклюзив

Надежда Кадышева пережила нападение во время выступления в Иванове. Задержанная зрительница заявила, что действовала по указанию таинственного корреспондента, который якобы поручил ей раздобыть эксклюзив. Подробности инцидента, а также чем еще обернулась для исполнительницы и ее семьи вновь обрушившаяся слава, расскажет Москва 24.

"Не было времени подумать"

30 апреля Надежда Кадышева посетила с концертом город Иваново, и это выступление закончилось неприятным инцидентом. Когда занавес уже опустился, на сцену внезапно забралась зрительница с цветами и кинулась к певице. По данным телеграм-канала Mash, девушка схватила Кадышеву за шею и что-то прокричала. На помощь артистке пришли охранники, девушку задержали и передали полиции.

По информации СМИ, рядом с нападавшей весь концерт находился мужчина, который якобы что-то ей нашептывал (его личность устанавливается).

"Мы обратились в правоохранительные органы города Иваново. Сейчас здоровью Надежды Никитичны ничего не угрожает, она вместе с семьей. К сожалению, мы вынуждены пересмотреть меры безопасности и контакта со зрительским залом в связи с инцидентом", – сообщили представители Кадышевой.

4 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк также подтвердила, что полиция Ивановской области проводит проверку.

В тот же день Mash опубликовал отрывки допроса нападавшей. Женщина утверждает, что действовала по "журналистскому заданию" и пыталась добыть эксклюзив по поводу семейных проблем Кадышевой. Она заявила, что рядом с ней на концерте находился якобы корреспондент, который и давал указания.



зрительница, напавшая на Надежду Кадышеву Это я придумала не сама. Мне позвонили, у меня даже не было времени подумать, сказали просто поехать на концерт к Надежде Кадышевой, сказать ей, что страна вас любит, ценит, уважает, а у вас такое творится в семье, а вы молчите.

Позже адвокат Ольга Власова рассказала телеграм-каналу "Звездач", что нападавшей могут провести психиатрическую экспертизу на вменяемость. От ее результата будет зависеть решение суда. Если у женщины обнаружатся проблемы с психикой, ее могут отправить на принудительное лечение.





Обратная сторона славы

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Надежда Кадышева и ее ансамбль "Золотое кольцо" с прошлого года переживают новый виток популярности. Молодежь под ее песни снимает ролики в соцсетях и танцует на вечеринках, а также приходит на концерты в кокошниках. Народница стала одним из самых желанных гостей на корпоративах и свадьбах. А в ноябре 2024-го в СМИ появилась информация, что исполнительницу хита "Течет ручей" признали самой популярной артисткой года среди молодых слушателей.

В конце апреля 2025 года издание "Комсомольская правда" назвало Кадышеву самой высокооплачиваемой российской звездой.

"На летних корпоративах, которые у "Золотого кольца" уже расписаны, ценник возрос до 15–20 миллионов рублей (в зависимости от места проведения закрытого праздника)", – рассказал изданию промоутер компании "Ру-концерт" Евгений Морозов, давний друг семьи Кадышевой.

Возрос интерес и к семье артистки. Имя ее сына, Григория Костюка, стало все чаще звучать в заголовках СМИ, ведь в прошлом году 40-летний наследник певицы решил выйти из тени. Ранее он занимался менеджментом театра родителей, а затем вошел в число солистов "Золотого кольца".

Впрочем, издания чаще упоминают Григория не из-за его творческих заслуг, а в связи со скандалами. Например, экс-возлюбленные артиста объединились и дают журналистам разоблачительные интервью. По словам одной из девушек, Григорий якобы задолжал ей крупную сумму денег, а бывшая жена обвинила Костюка в финансовых махинациях. Женщина заявила, что сын народной артистки России пытался через суд уменьшить размер алиментов на их общего ребенка, которые и так составляют всего 15 тысяч рублей.