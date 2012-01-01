СМИ: сын Надежды Кадышевой задолжал бывшей девушке 9 миллионов рублей

Бывшая девушка сына Надежды Кадышевой обвинила его в финансовых махинациях. Чуть меньше месяца назад похожую историю рассказала и экс-супруга мужчины Габриелла Мерман. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я чуть не заложила квартиру"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Daria De Baets

22 апреля издание StarHit опубликовало интервью с выпускницей МГУ и предпринимательницей Дарьей Де Батс (настоящее имя – Дарья Рывкина). Девушка утверждает, что стала жертвой обмана со стороны сына Надежды Кадышевой Григория Костюка. Молодые люди знакомы более шести лет, а в 2023 году стали встречаться. Вскоре после этого мужчина, по словам Дарьи, попросил у нее 1,5 миллиона в долг, а затем еще не раз обращался к возлюбленной за финансовой помощью.

"Дала. Наличными, никаких расписок, переводов, верила на слово. По переводам я сейчас могу доказать тысяч 500, все остальное кэшем, "по-братски", – рассказала девушка.

Со временем долг Григория вырос до 20 миллионов: 10,5 он все же постепенно вернул, а оставшуюся сумму Дарья не может получить до сих пор. Под влиянием Костюка Рывкина взяла кредит на миллион рублей, чтобы слетать в отпуск, и чуть не заложила в банке квартиру. Кроме того, девушка утверждает, что финансовую помощь через Григория просили оказать и его родители.

"У меня все эти переписки с Костюком есть, где он уверяет, мол, сейчас, дорогая, мы получим субсидию, и я все тебе отдам. Но ведь это мошенничество! Когда дают субсидию, ее законно использовать только целевым образом. Нельзя с этих денег кому-то что-то отдать или купить себе тачку. Но много лет они повторяют эти заученные слова про субсидию десяткам людей. Так эта схема и работает", – уверяет предпринимательница.

Кроме того, Дарья заявила, что как маркетолог какое-то время помогала с пиаром театра "Золотое кольцо", пытаясь навести порядок в администрировании, нанять хорошего концертного директора и возродить интерес публики к ансамблю Надежды Кадышевой. Это якобы продолжалось до тех пор, пока один из знакомых девушки из мира шоу-бизнеса не посоветовал ей прекратить сотрудничество со звездным семейством. Рывкина утверждает, что за последние несколько лет из театра уволили десятки сотрудников, причем многим из них не выплатили причитающееся вознаграждение.



Дарья Де Батс предпринимательница Многие боятся. Костюки умеют запугать, навешать лапши на уши. Некоторые верят, что он вхож в какие-то высокие кабинеты, чего на самом деле нет и в помине. Гриша реально талантливый харизматичный мошенник, который умело втирается в доверие!

Девушка недоумевает, почему теперь, когда дела "Золотого кольца" пошли в гору Костюк не желает погасить долг перед ней и другими людьми. Более того, Дарья уже подала заявление против Григория в полицию, прикрепив к нему сканы переписок, но, по ее словам, этого оказалось недостаточно для возбуждения дела.

"Гриша должен всей Москве!"

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Это не первый скандальный случай, связанный с сыном солистки "Золотого кольца". В начале апреля в эфире одного из шоу бывшая жена Григория, модель Габриелла Мерман сообщила, что намерена лишить Костюка родительских прав на их общего сына Леонарда. Она заявила, что экс-супруг и Надежда Кадышева не видятся с ребенком, а сын артистки пытался через суд уменьшить размер алиментов, которые составляют 15 тысяч рублей.

Позже Габриелла дала большое интервью изданию StarHit, в котором обвинила Григория в финансовых махинациях и рассказала о семейной жизни с сыном Кадышевой. Она заявила, что Костюк изначально рассматривал брак с ней как возможность обогатиться, и постоянно просил в долг у ее родителей и близких людей.



Габриелла Мерман модель Гриша должен всей Москве! Он постоянно ходит и разводит людей, пользуется именем знаменитой мамы. Конечно, Костюки были заинтересованы в том, чтобы решить свои проблемы с помощью женитьбы. А ребенок нужен был, чтобы войти в мою семью. В общении они такие же профессиональные актеры, как и Григорий.

Кроме того, девушка рассказала, что Костюк якобы постоянно ходил к гадалкам, которые проводили для него обряды по привлечению денег, и с этой же целью носил специальные амулеты. Габриелла также призналась, что Григорий даже не прилетел к ней в Германию на роды, а позже она узнала об измене мужа.

После разрыва модель начала общаться с первой женой Григория Анжеликой Бирюковой: девушки, как и их дети от Костюка, прекрасно нашли общий язык. При этом Габриелла сообщила, что не испытывает к бывшему мужу ненависти, и у нее нет цели его как-то наказать: ее главное желание – "чтобы мир знал правду, и другие люди не страдали".

В свою очередь, бывший исполнительный директор ансамбля "Золотое кольцо" Дмитрий Фомин в разговоре с "Абзацем" назвал Костюка "абсолютно нормальным пацаном". Он отметил, что не считает поведение мужчины странным и высокомерным и не может сказать про него "ничего плохого"