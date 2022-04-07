Американский аналитик обвинил ВСУ в убийстве жителей Бучи

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Американский военный аналитик, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер заявил, что людей в Буче убили украинские военные.

По его словам, когда в городе находились российские военные, они обменивались с местными жителями продовольствием.

"Затем русские ушли. Все, кто был вовлечен в подобное взаимодействие с русскими, теперь рассматривались как коллаборационисты", – приводит слова Риттера РИА Новости.

Аналитик отметил, что из сообщения украинской национальной полиции известно, что они 1 апреля направились в Бучу, чтобы провести чистку и ликвидировать коллаборационистов.

По словам Риттера, российские военные стараются не нанести вреда украинским мирным жителям. Однако, как подчеркнул аналитик, украинские каратели стреляли в людей на улицах, стучались в дверь к тем, кто сотрудничал с российскими военными, и убивали их.

Он уточнил, что в Бучу было направлено украинское спецподразделение "Сафари".

"И они проводили сафари, чтобы зачистить пророссийских коллаборационистов. Чистка означает убить. Не схватить, а убить. И они делают это. А затем они ходят и снимают трупы и говорят, что это сделали русские", – сказал Риттер.

Военный аналитик добавил, что это не что иное, как война пропаганды. Так как, несмотря на отсутствие доказательств, США и их коллеги обвиняют в этих преступлениях именно Россию.

Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что на распространенных фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче. Он показал видео, снятое украинской Нацгвардией в Буче и опубликованное 2 апреля, где также не видно погибших на улицах. Постпред РФ при ООН указал, что видео с телами на дорогах города появилось только 3 апреля.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

