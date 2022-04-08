Фото: ТАСС/Виталий Невар
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал блестящим отчет правительства в Госдуме, сообщает РИА Новости. По его словам, Владимир Путин неоднократно давал положительную оценку работе премьера и кабмина.
"Блестящий был отчет правительства. Вы сами знаете, что президент неоднократно давал весьма и весьма положительную оценку действиям кабинета министров и председателя правительства в столь непростых условиях, в которых приходится работать нашим нынешним министрам", – сказал представитель Кремля.
Он напомнил, что страна два года боролась с пандемией, теперь Россия борется с экономической войной, развязанной против нее.
Накануне Госдума заслушала ежегодный отчет правительства и выступление председателя правительства Михаила Мишустина.
Премьер назвал безусловным приоритетом российского правительства повышение качества жизни и благополучия граждан. Глава кабмина напомнил об индексации пенсий и дополнительных выплатах пенсионерам, адресной поддержке семей с детьми, программе кешбэка для отдыха детей.
Мишустин также напомнил, что в стране изменился порядок оплаты больничных по уходу за детьми до 8 лет. В настоящее время выплаты составляют 100% от средней зарплаты и не зависят от стажа работы.
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