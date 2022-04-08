Песков прокомментировал свои слова о потерях РФ в ходе спецоперации на Украине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Говоря о потерях Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опирался на данные Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что предоставленные министерством данные – "значительная цифра".

Ранее в эфире телеканала Sky News официальный представитель Кремля сказал, что Россия понесла значительные потери в ходе специальной военной операции на Украине. Он добавил, что это является огромной трагедией для страны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

