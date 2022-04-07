Песков заявил о значительных потерях РФ в ходе спецоперации на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия понесла значительные потери в ходе специальной военной операции на Украине.

"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", – сказал Песков в эфире телеканала Sky News.

В конце марта первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что с начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР погибли более 1 300 российских военных.

Число раненых достигло 3 825 человек. Сообщалось, что все решения по поддержке семей погибших солдат государство возьмет на себя: речь идет в том числе о помощи детям военных в вопросе получения высшего образования, погашении кредитов и решении проблем с жильем.

Потери к тому времени со стороны Украины составили 30 тысяч человек: более 14 тысяч – безвозвратные и около 16 тысяч – санитарные, рассказал Рудской.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

