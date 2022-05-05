Под Белгородом восстановили энергосеть, которая была повреждена во время обстрела. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее стало известно, что со стороны Украины 5 мая обстреляли два села в Белгородской области. Пострадавших не было. Однако в результате были повреждены линии электропередачи, а также пять домов. В приграничных селах области сейчас действует режим ЧС. Большую часть населения там эвакуировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.