Рудковская и Плющенко стали жертвами мошенников

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Продюсер Яна Рудковская стала жертвой мошенника, отдав ему 31 миллион рублей на "строительство объектов". Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"Хочу предостеречь давать деньги наличные залетным строителям! Воспользовавшись ситуацией, связанной с военной операцией, выманил наличные деньги на доверии на строительство наших объектов под предлогом, что нужны средства на материалы, а банки плохо работают. Итог: нет никаких материалов, ни денег, ни одного документа", – рассказала супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Она написала заявление в полицию. Сейчас ведется расследование по факту мошенничества в особо крупных размерах.

Рудковская также обратилась к СМИ, попросив не беспокоить. Все новости по данной ситуации она пообещала публиковать в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам фейковые письма с требованием погасить задолженность перед Федеральной службой судебных приставов. Злоумышленники создают поддельные справки, постановления и формы, копирующие оригинальные.

