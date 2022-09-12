Свыше 2 тыс фейковых страниц "Додо пиццы" и "Красное и белое" обнаружили в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За последние два месяца в России обнаружили более 2 тысяч фейковых сайтов "Додо пиццы" и "Красное и белое". С их помощью мошенники похищали средства, направленные на оформление платной подписки, передает ТАСС.

Эксперт направления специальных сервисов Solar JSOC компании сферы кибербезопасности "РТК-Солар" Александр Вураско выразил мнение, что в ближайшие месяцы мошенники возобновят эту схему по отношению к другим сайтам.

Злоумышленники, в частности, предлагали для получения приза от одной из компаний переслать ссылку на вредоносный сайт 10–20 друзьям. При этом ссылка вела на один из вредоносных ресурсов, где жертве предлагали ввести данные банковской карты. На сайте также предупреждали пользователя, что со счета спишут один рубль для получения приза. На самом же деле человек оформлял подписку, в рамках которой каждые пять дней с карты списывались 889 рублей.

"На сегодняшний день пик атаки прошел. Вредоносные сайты заблокированы, массовые рассылки в мессенджерах и социальных сетях не фиксируются", – заключил Вураско.

Ранее главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов заявил, что номера людей, которые шутили с мошенниками, в будущем используются злоумышленниками в качестве подменных при обзвоне других граждан. Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин пояснил, что, если номер гражданина используют мошенники, то к нему могут возникнуть вопросы у следствия в случае состоявшегося обмана.

