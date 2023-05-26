Прокуратура Москвы начала проверку в отношении Wildberries после конфликта с продавцами

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Столичная прокуратура начала проверку в отношении маректплейса Wildberries относительно его конфликта с продавцами, заявил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня (26 мая. – Прим. ред.) у нас была встреча с прокурором Центрального административного округа, который сообщил нам, что по нашему заявлению организована прокурорская проверка", – сказал правозащитник.

Ранее Волков рассказывал, что получил жалобы от предпринимателей о том, что Wildberries заблокировала все их товары на общую сумму 50 миллиардов рублей.

Компания опровергла эту информацию и призвала продавцов к конструктивному диалогу для поиска возможных путей урегулирования ситуации и совместных решений.

В середине мая Wildberries раскрыл нелегальную схему продвижения товаров на площадке при помощи внешних сервисов. Продавцы, которые использовали эту схему, нанесли площадке ущерб в размере около 650 миллионов рублей.

Отмечалось, что продавцы обращались к злоумышленникам и те предоставляли специальный алгоритм, позволяющий продвигать товар без оплаты рекламы через сам маркетплейс.

Аккаунты продавцов, которые пользовались продвижением нелегально, были заблокированы. Часть продавцов остались недовольны решением Wildberries и собрались возле главного офиса компании с требованием снять ограничения а также вернуть замороженные на счетах средства.

