Гендиректор Wildberries заявила, что не планирует отменять платный возврат товара

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Российский маркетплейс Wildberries не будет отменять платный возврат товаров, так как он помогает соблюдать баланс между интересами покупателей и продавцов. Об этом заявила генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук.

"Чтобы прям совсем отменить платный возврат, наверное, все-таки нет, потому что тогда нарушится баланс интересов", – приводит ее слова ТАСС.

Бакальчук сообщила, что компания считает своим приоритетом соблюдение интересов всех сторон. По ее словам, клиент может заказывать много вещей, не угадывая свой размер, но есть и интересы продавцов платформы, которые страдают из-за многочисленных перевозок своего товара.

Гендиректор подчеркнула, что обратная транспортировка бракованных товаров остается бесплатной.

Ранее Бакальчук заявила, что при помощи платного возврата товаров Wildberries борется с шопоголиками. Она подчеркнула, что компания не борется с теми, кто честно заказывает, покупает, возвращает некачественный товар.