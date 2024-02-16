Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

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Российский Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, объяснив это снижением инфляционного давления по сравнению с осенними месяцами. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что текущее инфляционное давление все еще остается на высоком уровне. По данным регулятора, внутренний спрос продолжает сильно опережать возможности расширения производства товаров и услуг.

Банк России указал, что в настоящее время будет преждевременно оценивать устойчивость складывающихся дезинфляционных тенденций. Проводимая ЦБ денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.

"Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", – говорится в сообщении.

По данным регулятора, рост экономики страны на 3,6% в 2023-м был выше, чем ожидал ЦБ. Недостаток трудовых ресурсов остается наиболее важным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг, поделился Центробанк. Кроме того, сейчас ужесточаются денежно-кредитные условия вслед за повышением ключевой ставки во второй половине прошлого года.

Баланс рисков для инфляции регулятор назвал смещенным в сторону проинфляционных. Риски в этом вопросе связаны с изменением условий внешней торговли, с сохранением высоких инфляционных ожиданий и другим.

Следующее заседание ЦБ по теме уровня ключевой ставки состоится 22 марта 2024 года.

Регулятор повысил ключевую ставку до 16% годовых в декабре прошлого года. Повышение составило 1 процентный пункт.

В начале февраля директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что Центробанк не станет повышать ключевую ставку. Он объяснил это тем, январь является не показательным месяцем, по нему нельзя осуществлять каких-либо экономических заключений.

Банк России повысил ключевую ставку до 16%