СК РФ возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Пермском крае

Фото: телеграм-канал "Следком"

Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей в результате крушения частного вертолета Robinson в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, борт совершил несанкционированный полет на низкой высоте. Он столкнулся с металлическим тросом, предназначенным для работы горнолыжного оборудования на территории базы отдыха "Ашатли Парк". После чего вертолет упал. В результате погибли два человека.

В связи с этим ведомство завело дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

СК уточнил, что причиной случившегося могло стать нарушение правил безопасности движения. Кроме того, следствие рассматривает версию о возможной технической неисправности вертолета.

О крушении воздушного судна стало известно 7 января. При этом разрушений на земле зафиксировано не было. Росавиация классифицировала падение вертолета как катастрофу. В Уральской транспортной прокуратуре опубликовали момент крушения борта.

