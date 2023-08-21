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Мессенджер Telegram восстановил работу после двухчасового сбоя, следует из данных сервиса Downdetector.

В сервисе Downdetectorу отмечается, что по состоянию на 22:30 по московскому времени число уведомлений о сбоях в работе мессенджера не превышало стандартных показателей.

В понедельник, 21 августа, пользователи Telegram сообщали о сбое в его работе, который начался в 20:00. К 20:30 по московскому времени более 12 тысяч человек пожаловались на некорректную работу мессенджера.

Сбой в работе фиксировался не только в РФ, но и у пользователей из Белоруссии, Грузии, Узбекистана, Украины и Казахстана.

Позже в Роскомнадзоре заявили, что Telegram столкнулся со сложностями в работе его дата-центра в Европе.



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