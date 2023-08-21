21 августа, 22:12Технологии
Telegram столкнулся со сложностями в работе его дата-центра в Европе – Роскомнадзор
Фото: 123RF/diy13
Мессенджер Telegram столкнулся со сложностями в работе его дата-центра в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.
"По имеющейся информации, сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе", – сообщили в ведомстве.
Ранее пользователи мессенджера Telegram сообщали о сбое в его работе. К 20:30 по московскому времени более 12 тысяч человек пожаловались на некорректную работу мессенджера.
Сбой начался в 20:00 и наблюдался не только у россиян, но и у пользователей из Белоруссии, Грузии, Узбекистана, Украины и Казахстана.
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