Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

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Пользователи мессенджера Telegram начали сообщать о сбое в его работе. Согласно данным сервиса Downradar, к 20:30 по московскому времени более 12 тысяч человек пожаловались на некорректную работу мессенджера.

Отмечается, что сбой начался в 20:00 и наблюдался не только у россиян, но и у пользователей из Белоруссии, Грузии, Узбекистана, Украины и Казахстана.

Больше всего жалоб поступило на работу приложения и подключение к серверу, также пользователи сообщали о долгой загрузке файлов и видео при их отправке в мессенджере.

Ранее масштабный сбой в работе Telegram был зафиксирован 24 июня, около 493 тысяч пользователей сообщали, что наблюдают проблемы с запуском приложения. Как отмечал сервис Downdetector, мессенджер был недоступен в течение 15 минут.

На тот момент 56% пользователей пожаловались на работу сервиса, 28% обратили внимание на неполадки выявили трудности в подключении к приложению, а 16% пользователей рассказали о проблемах в доступе к сайту.



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