Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Дарья Мясина

Работу сайта "Яндекс Маркета" восстановили после кратковременного сбоя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В компании подтвердили, что у некоторых пользователей были временные трудности с доступом к веб-версии "Яндекс Маркета", приложение и мобильная версия сервиса при этом продолжали работать.

До этого пользователи жаловались на проблемы с доступом к "Яндекс Маркету".

"На Маркете проблемы. Не справляемся с потоком покупателей. Зайдите, пожалуйста, позже – через 5–10 минут", – уточнялось в сообщении площадки.

Ранее в приложениях "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" возникли проблемы с оплатой заказов. Пользователи могли увидеть уведомления о возможных перебоях в их работе.

Позднее сервисы возобновили работу в штатном режиме. В компании извинились за принесенные неудобства.

"Актуальный репортаж": курьеры рассказали об особенностях своей работы в Москве



