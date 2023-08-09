Казахстан приостановил работу местного домена "Яндекса"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Власти Казахстана приостановили работу местного сайта поисковой системы "Яндекс". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство цифрового развития страны.

"С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz", – сказали в ведомстве.

Отмечается, что решение обусловлено тем, что ресурс размещен на серверах, расположенных за пределами Казахстана.

Об отсутствии доступа к домену yandex.kz пользователи сообщали еще утром 9 августа, при этом позже некоторые из них отмечали, что сайт возобновил работу.

Как сообщили в пресс-службе "Яндекса" в настоящее время все работает в штатном режиме.

"Домен yandex.kz снова работает – сервисы "Яндекса" в Казахстане доступны для пользователей в обычном режиме. Мы продолжаем диалог с регулятором, чтобы выработать необходимые решения в рамках требований законодательства Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Ранее сбой произошел в работе веб-версии "Яндекс Маркета". В компании объясняли, что сервис не смог справиться с потоком покупателей. Позже его работу удалось восстановить.

