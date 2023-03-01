Великобритания обвинила YouTube в незаконном сборе данных о детях

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В Управлении комиссара по информации (ICO) Великобритании началось расследование о случаях несанкционированного сбора данных о детях со стороны YouTube. Об этом информирует Bloomberg.

Расследование организовали после жалобы так называемой благотворительной группы 5Rights, а также отца троих детей. Они заявили о схеме веб-версии YouTube, которая якобы нарушает Детский кодекс страны, учрежденный в 2020 году.

"Как регулирующий орган мы хотим, чтобы данные детей в интернете были защищены. В противном случае мы примем меры", – приводит издание слова главы ICO Стивена Боннера.

Представители 5Rights подчеркнули, что видеохостинг нарушает Детский кодекс Великобритании не менее чем по трем пунктам. По словам организации, YouTube собирает информацию о местоположении детей, их историю просмотра, а также данные об их предпочтениях.

Если благотворительной группе удастся подтвердить свои претензии, то видеохостингу может грозить штраф в размере 4% от годовой выручки компании.

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