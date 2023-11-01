01 ноября, 10:42Экономика
Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбера
Фото: скриншот приложения
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой. Неполадки в его функционировании наблюдают пользователи.
Клиенты не могут получить доступ к аккаунтам в приложении, а также совершить платежи и переводы через него. При открытии мобильной версии банка высвечивается надпись "Сбербанк Онлайн временно не доступен" или не прогружается интерфейс.
До этого сбой в работе мобильного банка произошел несколько дней назад. Клиенты финансовой организации также не имели возможности осуществить вход в приложение.
Спустя несколько часов Сбер устранил сбои в работе приложения. Клиентам вновь стал доступен полный спектр онлайн-услуг банка.
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