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27 октября, 14:40

Экономика

Сбербанк устранил сбой в работе своих приложений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбербанк восстановил работу всех своих сервисов, передает пресс-служба кредитной организации.

"Затруднения устранены, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

В пятницу, 27 октября, пользователи приложений "Сбербанк онлайн" и "Сбол" пожаловались, что не могли войти в свои личные аккаунты. Во всплывающем окошке появлялась надпись "отсутствует соединение с интернетом".

До этого в веб-версии "Сбербанк онлайн" осуществление некоторых операций было временно ограничено. Позже в кредитной организации завершили плановые технические мероприятия и устранили неполадки.

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