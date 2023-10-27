27 октября, 14:40Экономика
Сбербанк устранил сбой в работе своих приложений
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Сбербанк восстановил работу всех своих сервисов, передает пресс-служба кредитной организации.
"Затруднения устранены, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.
В пятницу, 27 октября, пользователи приложений "Сбербанк онлайн" и "Сбол" пожаловались, что не могли войти в свои личные аккаунты. Во всплывающем окошке появлялась надпись "отсутствует соединение с интернетом".
До этого в веб-версии "Сбербанк онлайн" осуществление некоторых операций было временно ограничено. Позже в кредитной организации завершили плановые технические мероприятия и устранили неполадки.
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