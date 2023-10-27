Сбой произошел в работе мобильных приложений Сбера

Фото: приложение "Сбер"

В приложении "Сбербанк онлайн" произошли неполадки, сбой также зафиксирован в работе сервиса "Сбол".

Пользователи не могут войти в свои личные аккаунты. Во всплывающем окошке появляется надпись "отсутствует соединение с интернетом".

Ранее сбой зафиксировали в работе мобильного приложения Райффайзенбанка. У пользователей появились сложности со входом в онлайн-банк.

Летом в браузерной версии приложения "Сбербанк онлайн" проведение ряда операций было временно ограничено. При попытке зайти в личный кабинет через сайт банка всплывало уведомление о проведении технологических работ.

Позже в Сбере завершили плановые технические мероприятия в веб-версии сервиса.