27 октября, 14:26Экономика
Сбой произошел в работе мобильных приложений Сбера
Фото: приложение "Сбер"
В приложении "Сбербанк онлайн" произошли неполадки, сбой также зафиксирован в работе сервиса "Сбол".
Пользователи не могут войти в свои личные аккаунты. Во всплывающем окошке появляется надпись "отсутствует соединение с интернетом".
Ранее сбой зафиксировали в работе мобильного приложения Райффайзенбанка. У пользователей появились сложности со входом в онлайн-банк.
Летом в браузерной версии приложения "Сбербанк онлайн" проведение ряда операций было временно ограничено. При попытке зайти в личный кабинет через сайт банка всплывало уведомление о проведении технологических работ.
Позже в Сбере завершили плановые технические мероприятия в веб-версии сервиса.
Читайте также