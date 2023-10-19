Приложение "Тинькофф Банка" снова стало доступно в App Store

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Приложение "Тинькофф Банка" вновь стало доступно для скачивания в App Store. Об этом сообщается в телеграм-канале кредитной организации.

Банк советует скачать приложение сегодня. Отмечается, что с ним пользователи будут получать push-уведомления и регулярные обновления, с комфортом пользоваться "Тинькофф" на iPhone или другом iOS-устройстве.

В марте этого года после санкций ЕС приложения "Тинькофф" стали недоступны в App Store. Позднее мобильное приложение банка пропало из Google Play. После удаления приложения "Тинькофф" устанавливал его на iOS только через своего представителя на встрече.

Ранее приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS. Аналогичные ограничения были предприняты для версии под Android.

Помимо этого, из App Store удалили приложение Альфа-Банка. Новым пользователям предлагали использовать веб-версию "Альфа-Онлайн", которая доступна как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Мобильное приложение "Тинькофф Банка" удалили из Google Play