Сбербанк устранил сбой в мобильном приложении

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбербанк устранил проблемы в работе мобильного приложения, на которые ранее пожаловались пользователи.

В кредитной организации объяснили, что неполадки со входом могли возникнуть на старых версиях приложения из-за проведения технических работ.

"Сейчас уже все затруднения решены, и данные версии приложений также работают штатно", – передает РИА Новости сообщение банка.

О проблемах с приложением банка стало известно утром в среду, 1 ноября.

Уточнялось, что клиенты не могли получить доступ к аккаунтам в приложении, а также совершить платежи и переводы через него. При запуске мобильной версии банка высвечивалась надпись "Сбербанк Онлайн временно не доступен" или не прогружался интерфейс.



Сбой произошел в приложениях Сбера и Райффайзенбанка