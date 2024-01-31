Сбер выпустил новую версию мобильного приложения для iOS

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Сбер выпустил новую версию мобильного приложения в App Store, сообщается в телеграм-канале банка.

Мобильное приложение "Учет Онлайн" доступно для пользователей для iOS. Оно позволит получить доступ к "Сбербанку Онлайн" и пользоваться всеми сервисами кредитной организации.

Старые версии приложения для iOS скоро перестанут работать.

1 ноября прошлого года мобильное приложение Сбера также работало нестабильно. Неполадки заметили клиенты кредитной организации.

Отмечалось, что пользователи не могли зайти в свои аккаунты, а также совершить платежи или переводы. При открытии приложения появлялась надпись: "Сбербанк Онлайн временно недоступен".

Спустя 30 минут неполадки устранили. В банке заявили, что проблемы у пользователей могли появиться на старых версиях приложения из-за проведения технических работ.

Сбой произошел в приложениях Сбера и Райффайзенбанка