31 января, 09:49Технологии
Сбер выпустил новую версию мобильного приложения для iOS
Фото: 123RF/fellowneko
Сбер выпустил новую версию мобильного приложения в App Store, сообщается в телеграм-канале банка.
Мобильное приложение "Учет Онлайн" доступно для пользователей для iOS. Оно позволит получить доступ к "Сбербанку Онлайн" и пользоваться всеми сервисами кредитной организации.
Старые версии приложения для iOS скоро перестанут работать.
1 ноября прошлого года мобильное приложение Сбера также работало нестабильно. Неполадки заметили клиенты кредитной организации.
Отмечалось, что пользователи не могли зайти в свои аккаунты, а также совершить платежи или переводы. При открытии приложения появлялась надпись: "Сбербанк Онлайн временно недоступен".
Спустя 30 минут неполадки устранили. В банке заявили, что проблемы у пользователей могли появиться на старых версиях приложения из-за проведения технических работ.
Сбой произошел в приложениях Сбера и Райффайзенбанка
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