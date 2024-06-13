Средняя стоимость квадратного метра в новостройках РФ в мае выросла на 0,5%

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Средняя стоимость квадратного метра жилья в российских новостройках городов-миллионников выросла на 0,5% в мае и составила 162 тысячи рублей, передает "Газета.ру" со ссылкой на исследование специалистов, которое было проведено в июне 2024-го.

Максимальную цену эксперты зафиксировали в Омске – стоимость выросла на 5,7%, до 130 тысяч рублей. Такой скачок объясняется маленьким количеством предложений на первичном рынке. Также ощутимый рост отметили в Нижнем Новгороде – на 3,4%, до 184 тысяч рублей, и в Новосибирске – на 2,4%, до 138 тысяч рублей.

В свою очередь, максимальное снижение цены, по результатам исследования, выявили в Челябинске – 5,2%, то есть 127 тысяч рублей.

По словам директора одной компании по недвижимости Евгения Белокурова, в ближайшее время цены на жилье на российском рынке не сильно изменятся, даже несмотря на отмену программы льготной ипотеки под 8% с 1 июля.

"Мы ожидаем плавного и постепенного снижения стоимости жилья на первичном рынке, которое продлится ближайшие год-полтора", – добавил Белокуров.

Кроме того, на вторичном рынке средняя цена "квадрата" тоже увеличилась на 0,2%, до 117 тысяч рублей.

Между тем газета "Известия" провела анализ и выяснила, как изменится цена на квартиры после завершения массовой госпрограммы на новостройки. Так, количество выдачи льготной ипотеки в мае выросло на 17%, до 412 миллиардов рублей.

"Многие заемщики пытаются "запрыгнуть в последний вагон", то есть взять льготную ипотеку, пока ее еще не отменили", – отметила аналитик Наталья Мильчакова.

По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, после 1 июля могут измениться условия по ипотеке для семей с детьми под 6% – в Минфине допускали, что по ней могут поднять ставку для семей с детьми старше 6 лет. Кроме того, до конца 2024-го в России продолжает действовать специальная программа для IT-специалистов под 5%, и до 2030-го продлены Дальневосточная и Арктическая ипотеки под 2%.

Как отметили в одном банке, многие организации к началу июня израсходовали 95% общего лимита средств на выдачу кредитов по программе на новостройки – из 6,19 триллиона рублей использовано 5,89 триллиона рублей.

Мильчакова добавила, что вероятность нового повышения ключевой ставки ЦБ этим летом с нынешних 16% также стимулирует граждан использовать льготные программы. В связи с этим новостройки продолжат дорожать, уточнила она.

При этом эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская считает, что со второго полугодия 2024-го можно будет ожидать замедления ипотечного кредитования. Чтобы этого избежать, застройщики пытаются заманивать клиентов акциями, дисконтами и рассрочками, рассказал глава одного аналитического центра Олег Репченко.

Ранее Владимир Путин подписал указ, по которому программа по предоставлению выплат в размере 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми на помощь в погашении ипотеки будет продлена еще до 2031 года. Таким образом, соответствующая мера поддержки распространится на семьи, где третий и последующий ребенок родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Срок, до которого должен быть заключен кредитный договор, продлевается до 1 июля 2031 года.

