Депутат Чаплин: в "черную пятницу" есть опасность купить квартиру с дефектом

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В "черную пятницу" высока опасность купить квартиру с дефектом, рассказал в беседе с News.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.

По мнению парламентария, зачастую граждане слишком спешат совершить покупку в период распродаж, что риелторы и застройщики используют в своих интересах.

"Объекты, предлагаемые по акционным ценам, зачастую могут страдать от низкого качества строительства. Застройщики, стремящиеся снизить затраты, могут экономить на материалах или рабочей силе", – сказал Чаплин.

Как посоветовал депутат, нужно внимательно изучить договор сделки, так как в документе могут оказаться неблагоприятные условия. Кроме того, отметил Чаплин, скидки "черной пятницы" могут оказаться иллюзией. Некоторые застройщики перед распродажей специально поднимают стоимость.

"Покупатели могут столкнуться с удорожанием из-за скрытых платежей – комиссии риелтора, стоимости подключения к коммуникациям или других непредвиденных расходов", – заключил Чаплин.

Магазины и маркетплейсы умело завышают цены перед распродажами и играют на желании людей не упустить шанс. Об этом ранее рассказала маркетолог Жанна Сидорова. По ее словам, в обычный день товар может стоить 5 000 рублей, перед распродажей цену поднимают до 7 000. В день акции товар выставляют за 5 500.

Кроме того, сказала эксперт, продавцы могут выставлять товар с пометкой "Осталось 1–2 штуки", когда запасы на складе большие.