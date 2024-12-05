Брокер Ракута рекомендовал россиянам взять льготную ипотеку до Нового года

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Россиянам, планирующим купить жилье в ипотеку, стоит воспользоваться льготными программами до Нового года. Банки исчерпывают лимиты по льготным кредитам, и уже в 2025 году многие граждане не смогут взять заем на выгодных условиях, заявил "Газете.ру" ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По словам эксперта, в следующем году вводится ипотечный стандарт. Из-за этого заемщики, у которых есть нюансы с точки зрения дохода или кредитной истории, могут получить отказ в ипотеке, пояснил он. Кроме того, в следующем году возможны какие-то изменения по льготным программам, в том числе по семейной ипотеке, уточнил Ракута.

С 1 июля 2024 года в стране отменили льготную ипотеку под 8% годовых. В данный момент в России действуют "Семейная ипотека" под 6%, IT-ипотека до 6%, "Дальневосточная и Арктическая ипотека" под 2%, "Сельская ипотека" под 3% и "Военная ипотека" с условиями, зависящими от конкретного банка.

На заседании 20 декабря Центробанк РФ, возможно, повысит ключевую ставку с 21 до 22–23% годовых, и рыночные ипотечные кредиты к Новому году вырастут до 28–30% и более, сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. При таких показателях, отметил экономист, сумма переплаты за квартиру может составить от 1,3 до 19 миллионов рублей.

Ранее Балынин предложил ввести в российских регионах льготную ипотеку для молодежи из-за оттока кадров. С его слов, следует также установить минимальный период отработки в соответствующем субъекте страны для предоставления такой ипотеки. Он считает, что это позволит удовлетворить потребности граждан в жилье и решить проблемы на рынке труда.