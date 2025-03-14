МВД поддержало проработку механизмов разрешения прописки в апартаментах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

МВД России поддерживает проработку вопроса о возможности регистрации в апартаментах. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, министерство считает, что каждого гражданина необходимо учитывать по месту его фактического нахождения на территории России, независимо от типа помещения, в котором он проживает.

Более того, МВД уже неоднократно поднимало этот вопрос на различных площадках с 2016 года.

"Ведомство поддерживает проработку вопроса о возможности легализации апартаментов в любом их статусе, что позволит принимать решение о регистрации граждан по месту пребывания или по месту жительства в них", – подчеркнула Волк в своем телеграм-канале.

Однако она обратила внимание, что вопрос признания и перевода апартаментов в разряд жилых помещений не входит в компетенцию МВД России.

Соответствующий законопроект ведомство подготовило еще в феврале. Правительство приступило к его изучению.

Если инициатива будет одобрена, она может упростить правовой статус апартаментов, которые сейчас классифицируются как нежилая недвижимость, что ограничивает возможности их владельцев в оформлении постоянной регистрации.