Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Неизвестный мужчина ранил ножом официанта и прохожего возле ресторана на Арбате, сообщила пресс-служба управления МВД России по Москве.

По данным правоохранителей, 19-летняя работница ресторана поссорилась с одним из официантов, а затем рассказала о произошедшем своему мужу. Прибывший супруг вызвал 25-летнего мужчину на улицу, где несколько раз ударил его ножом в живот. Находившийся рядом 22-летний мужчина попытался остановить конфликт, но также получил ранение.

Пострадавший официант госпитализирован, его здоровью был причинен тяжкий вред. Второму мужчине оказали медпомощь на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 111 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции нашли выброшенный нож, а позднее неподалеку от станции МЦК Лужники удалось задержать и самого подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий, временно проживающий в Москве. После этого фигуранта заключили под стражу.

Ранее был задержан мужчина, избивший пассажира в московском метро. Инцидент произошел в переходе станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

