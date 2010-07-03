Эксперт рассказал, как бороться с недоливом топлива

Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев прокомментировал данные Росстандарта о том, что на каждой пятой АЗС в стране не доливают топливо, и рассказал, как бороться с этим. Его слова приводит ИА "НСН".
"Долив или недолив – вопрос спорный, и есть нормативные документы, которые это регламентируют", – отметил Гордеев, добавив, что итоговый объем во многом зависит от времени года, когда производился замер.
Эксперт также подчеркнул, что сегодня маржинальность заправок падает, а сомневающимся водителям стоит прямо на месте покупать специальный мерник, который покажет, правильно ли работает автомат.
"Можно на месте проверить, если что-то нарушается, оповестить соответствующие органы. Такая практика распространена", – рассказал Гордеев.
Ранее газета "Известия" написала, что, по статистике Росстандарта, на 19% заправок в стране не доливают топливо. Другая проверка 366 заправок показала, что в 33 случаях топливо не соответствовало стандартам (9% от числа проверенных). За первые полгода в агентство поступило на 36% больше жалоб (200 на недолив и 350 на плохое качество бензина), чем за аналогичный период 2018 года.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.