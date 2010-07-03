Эксперт рассказал, как бороться с недоливом топлива

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Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев прокомментировал данные Росстандарта о том, что на каждой пятой АЗС в стране не доливают топливо, и рассказал, как бороться с этим. Его слова приводит ИА "НСН".

"Долив или недолив – вопрос спорный, и есть нормативные документы, которые это регламентируют", – отметил Гордеев, добавив, что итоговый объем во многом зависит от времени года, когда производился замер.

Эксперт также подчеркнул, что сегодня маржинальность заправок падает, а сомневающимся водителям стоит прямо на месте покупать специальный мерник, который покажет, правильно ли работает автомат.

"Можно на месте проверить, если что-то нарушается, оповестить соответствующие органы. Такая практика распространена", – рассказал Гордеев.

Ранее газета "Известия" написала, что, по статистике Росстандарта, на 19% заправок в стране не доливают топливо. Другая проверка 366 заправок показала, что в 33 случаях топливо не соответствовало стандартам (9% от числа проверенных). За первые полгода в агентство поступило на 36% больше жалоб (200 на недолив и 350 на плохое качество бензина), чем за аналогичный период 2018 года.