В Минобороны прокомментировали заявления Турции по Сирии

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Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало заявления главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу относительно обязательств российской стороны по ситуации в Сирии. Об этом сообщает РБК.

В Минобороны подчеркнули, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения меморандума "О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией". Документ был подписан сторонами в Сочи, 22 октября.

"Досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон. Проводится совместное с турецкими вооруженными силами патрулирование приграничной территории Сирии. Для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции", – заявили представители ведомства.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия не выполняет свои обязательства, и пригрозил развертыванием военной операции на севере Сирии.

По итогам встречи между Эрдоганом и Путиным, которая состоялась 22 октября нынешнего года, было решено ввести сирийские войска и российскую военную полицию в зону за пределами турецкой военной операции. Кроме того, стороны договорились сохранять территориальную целостность Сирии и обеспечить безопасность на турецко-сирийской границе.