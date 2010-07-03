США планируют финансировать реформу судебной системы в Сирии

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США планируют выделить до 40 миллионов долларов на реформирование судебной системы в Сирии. Об этом сообщает RT.

Необходимость реформ в Госдепе объясняют "существующими препятствиями на пути к стабильности в Сирии". Безопасности на северо-востоке страны угрожают террористы, официальный Дамаск, а также региональные державы, считают в Вашингтоне.

"Спящие ячейки террористов, усилия режима Асада и его союзников по дестабилизации ситуации, вмешательство региональных держав, обычная и организованная преступность, а также коррупция – все это представляет значительные препятствия на пути к стабильности", – утверждают в США.

Кроме того, подчеркивается необходимость защиты областей Сирии, которые не находятся под контролем Дамаска. Речь идет о северо-западе страны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон планирует отделить от Сирии ее восточную часть и создать на этой территории квазигосударство для контроля нефтяных месторождений.

