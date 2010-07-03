Лавров обвинил США в стремлении создать квазигосударство на востоке Сирии

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Вашингтон планирует отделить от Сирии ее восточную часть и создать на этой территории квазигосударство для контроля нефтяных месторождений. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Интерфакс.

Глава МИД России отметил, что США намерены создать местную администрацию на основе Сирийских демократических сил и курдских Отрядов народной самообороны на восточном берегу реки Евфрат. Для реализации этих планов американская администрация просит страны Персидского залива вкладывать в этот регион значительные средства.

При этом США запрещают своим союзникам инвестировать в восстановление Сирии. Министр подчеркнул, что Вашингтон бросил союзников-курдов, но оставил своих военных на севере страны "для нефти, а не ради курдов".

Ранее в Госдепе США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями на благо местных общин. Там отметили, что не имеют "указаний от Белого дома что-либо делать с нефтяными месторождениями".

По данным МИД России, Вашингтон ежемесячно получает от контрабанды сирийского топлива более 30 миллионов долларов.

