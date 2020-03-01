Россия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Россия отказалась гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

По его словам, сирийским властям пришлось пойти на такой шаг на фоне резко обострившейся обстановки в воздушном пространстве над провинцией.

"В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии", – цитирует контр-адмирала ТАСС.

Ранее стало известно, что воздушное пространство над провинцией Идлиб закрыто, все объекты в воздухе будут восприниматься как враждебные и сбиваться силами ПВО. Стало известно, что над городом Саракеб сбит беспилотник ВС Турции.

В свою очередь турецкие военные сбили в Идлибе два самолета ВВС Сирии. По данным СМИ, все пилоты благополучно катапультировались. Они не пострадали.

В Минобороны РФ тем временем назвали фейком информацию о поражении самолета Су-24 ВКС России в Идлибе. Там добавили, что самолеты ВКС РФ выполняют задачи в Сирии штатно.

Cитуация в Идлибе обострилась 27 февраля. Тогда террористы начали наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь.

По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В России подчеркнули, что для обеспечения безопасности военнослужащих Турции предприняли все необходимые меры.

Президент Турции Тайип Эрдоган предлагал Владимиру Путину не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и сирийскими войсками. США призвали Россию посадить военные самолеты в Сирии, несмотря на то что они находятся там с одобрения Дамаска. По словам американского постпреда при ООН Келли Крафт, все сирийские войска и их российские союзники должны отойти на линии разграничения огня.